تعيين فواز العمر مديرا لمكتب البحث والتطوير في الجامعة اللبنانية

أصدر رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​ قرار إنشاء مكتب البحث والتطوير في الإدارة المركزية، وعيّن البروفسور فواز العمر مديرًا له.

يوتولّى المكتب، الذي يشرف عليه رئيس الجامعة، اقتراح الاستراتيجيات والأولويّات البحثية ومتابعة تنفيذها بعد موافقة مجلس الجامعة عليها، والإشرافَ على عمل مراكز الأبحاث ولجان إدارة البحث في وحدات الجامعة ومتابعة المعاهدات والاتفاقيات البحثية مع المؤسسات المحلية والدولية بالتنسيق مع مكتب العلاقات الخارجية.

ومن مهام المكتب أيضًا اقتراحُ وإدارة موازنة الأبحاث في الجامعة وطرح الوسائل التحفيزية للإنتاج البحثي، إضافة إلى تحديث عملية تقييم المنشورات البحثية والتطويرية والتنموية وتوثيقها وإنشاء قاعدة معلومات مفصلة بها.

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