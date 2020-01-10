نفذ عدد من المواطنين اعتصاما امام ​بلدية بيروت​ احتجاجا على الفساد والتلزيمات بالتراضي، ولمطالبة رئيس البلدية جمال عيتاني والمحافظ زياد شبيب بالاستقالة، وفي المقابل تجمع عدد من الاشخاص تضامنا مع البلدية وقد وقع اشكال بين الجانبين فيما يعمل عناصر قوى الأمن الداخلي على الفصل بين المعتصمين.

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كانت هذه تفاصيل خبر اشكال بين معتصمين مؤيدين لبلدية بيروت وآخرين يطالبون باستقالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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