الجيش: إصابة 14 عسكريا وتوقيف 8 أشخاص في منطقة البداوي- طرابلس

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "بتاريخ 9 كانون الثاني 2020، أقدم عدد من الشبان على قطع الطريق العام في ​منطقة البداوي​ بواسطة الحجارة الإسمنتيّة، وعلى الفور تدخّلت الوحدات المنتشرة في المنطقة لفتح الطريق، فأقدم هؤلاء على رشق عناصر الجيش بالحجارة وقنابل "المولوتوف"، ما أدّى إلى إصابة 14 عسكريًّا بجروح مختلفة، وقد تمّ توقيف 8 أشخاص لارتكابهم أعمال شغب والتسبّب بإصابة العسكريّين أثناء ​قطع الطرقات​ في المكان".

وأوضحت في بيان، أنّ "التحقيق بوشر بإشراف ​القضاء​ المختص".