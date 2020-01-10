أعلنت ​وزارة الدفاع​ الألمانية تعليقا على دعوة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ للناتو إلى ​الشرق الأوسط​ أنه "سيتم مناقشة الموضوع خلال لقاء شباط".

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كانت هذه تفاصيل خبر دفاع المانيا حول دعوة ترامب للناتو إلى الشرق الأوسط: سيتم مناقشة الموضوع خلال لقاء شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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