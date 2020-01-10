مسؤول إيراني: اعترضنا على إقلاع الطائرة الأوكرانية بسبب وجود مشكلة فنية والشركة تجاهلت ذلك

نقلت شبكة "BBC" البريطانية عن مسؤول إيراني تأكيده أنه "اعترضنا على إقلاع الطائرة الأوكرانية بسبب وجود مشكلة فنية بها غير أن الشركة تجاهلت الاعتراضات".

وفي وقت سابق اعلن رئيس منظمة الطيران ال​​إيران​​ية علي عابد زادة ان "المؤكد بالنسبة لنا أن الطائرة الأوكرانية لم تصب بصاروخ"، مشيرا الى ان "الطيار قرر الرجوع بعد الإقلاع ولا نعرف لماذا لم يتمكن من العودة".

وشدد زادة على ضرورة عدم استباق نتائج تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، معتبرا ان "موضوع سقوط ​الطائرة الاوكرانية​ قضية تخصصية وتصريحات الاميركيين بشأنها سياسية بينما ينبغي ان تكون علمية"، لافتا الى ان "قراءة بيانات الصندوق الأسود قد تطول، والتحقيق في سقوط الطائرة يستغرق وقتاً طويلاً، ربما سنة أو سنتين".