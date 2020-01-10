شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة رغم سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، أن حركة الطيران منتظمة حتى الآن، رغم سوء الأحوال الجوية، حيث إن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار، ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.

وأضافت المصادر، أن سوء الطقس لا يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد أى إلغاءات فى إقلاع الرحلات، ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، والتأثير يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ.

يذكر أن الطيار محمد منار تفقد الأسبوع الماضي، أجهزة متابعة حركة الطائرات وجداول تشغيل الركب الطائر وجاهزية غرف التلقين ومعلومات الرحلة وغرفة السيطرة المركزية التي تضم متخصصين من كافة شركات وإدارات مصرللطيران المعنيين بالتشغيل مثل الصيانة والخدمات الأرضية والجوية والشحن الجوي والأمن والسيتا والجوازات والمحطة وجداول الطيارين والضيافة وضباط العمليات والسيطرة المركزية وغيرها .

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كما تفقد وزير الطيران الإدارات المختلفة بقطاع العمليات وإدارات قطاع التدريب بالمبنى، وأشاد الوزير بارتفاع نسبة معدلات انتظامية رحلات مصرللطيران والتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات في جميع المحطات الداخلية والخارجية، خاصة فى ضوء كثافة التشغيل والتي تزيد عن 100 رحلة يومياً إلي ما يقرب من 70 وجهة تطير إليها مصرللطيران.

واطمأن وزير الطيران المدني على الخطة الموضوعة للتشغيل خلال الموسم الشتوى الحالى وتوفير الأطقم الطائرة والطائرات وخاصة في ضوء تحديث أسطول مصر للطيران، وانضمام طائرات جديدة من أحدث الطرازات، وكذا التنسيق بين مركز العمليات وكافة الجهات المعنية بالمطارات الدولية والداخلية التى تعمل منها رحلات مصر للطيران.