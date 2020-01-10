شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تفضح نفاق أردوغان: حصل على 250 ألف دولار من القذافى وصفق لموته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال أوغلو، كشف عن تناقضات موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، واصفًا أردوغان بالمنافق، حيث قال زعيم المعارضة التركية، إن أردوغان المنافق حصل على 250 ألف دولار من القذافي ثم صفق لموته. وتابع،"الرئيس التركى ذهب لليبيا وحصل على جائزة من الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي بقيمة 250 ألف دولار فماذا فعل بهذه الأموال؟ وعندما قُتِلَ القذافي بعد ذلك صفق أردوغان لإعدامه، وأنا لم أفهم هذا الموقف حتى الآن، فهل هذا صحيح؟ هل يصح لنا أن نصفق لمقتل القذافي؟".

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى الأوضاع الأخيرة في ليبيا والمذكرة التي صادق عليها البرلمان التركي لإرسال الجنود التركية لها، حيث جدد معارضة حزبه لهذه المذكرة ورفضه لإراقة دماء الجنود التركية في صحراء ليبيا، متسائلا عن سبب إرسال الجنود التركية لليبيا، وما دورهم بها.

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وأوضح زعيم المعارضة التركية، أن النظام التركي لديه ميليشيات يدعمها في سوريا حاليًا وهؤلاء يقطعون الرؤوس ويغتصبون النساء فأيديهم جميعًا ملطخة بالدماء، وسيرسلهم لليبيا، متابعا: "في أكتوبر 2010، أعلنت للجنة الشعبية الدولية لجائزة القذافي لحقوق الإنسان، عن منحها جائزة القذافي لحقوق الإنسان للعام 2010، لرئيس وزراء تركيا حينها رجب طيب أردوغان، فيما أشاد أردوغان بمقتل القذافي في أكتوبر 2011".

كان موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية، أكد ارتفاع سعر المياه في بلدية دياربكر التركية بنسبة تتراوح ما بين 35 - 330 %، حيث تبين أن البلدية تستهدف جمع إيرادات 200 مليون ليرة تركية من خلال رفع الأسعار، وهو ما لم تُعلن عنه، مشيرا إلى أن وراء القرار، والي محافظة دياربكر التركية حسن بصري جوزال أوغلو، الذي عُين كوصي على البلدية، نيابة عن رئيسها سلجوق ميزراقلي الذي عُزل بقرار من وزارة الداخلية التركية.