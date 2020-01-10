شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يطالب بدعم الصناعات اليدوية لحمايتها من الاندثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حمدى قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أهمية الصناعات اليدوية التى أصبحت تعانى من الإهمال وتواجه شبح الاندثار، خاصة مع الاتجاه إلى دعم الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وقال قوطة، في بيان، اليوم، إنه توجد الكثير من الصناعات والحرف اليدوية التى تتفرد بها مصر، ومنها صناعة الفخار والجلود وغيرها من الصناعات الأخرى كالمشغولات السياحية التى تروى تاريخ الأجداد.

وطالب رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، بضرورة توجيه الرعاية والدعم والمساندة لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات التي أوشكت على الاندثار، من أجل إحياء هذه الصناعات والحرف من جديد ومنع زوالها.

Advertisements

وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أهمية توفير الدعم المادى والتدريب المهنى على هذه الصناعات، بما يدعم استمرارها وبقاءها، وذلك أسوة بالاهتمام الذي أولته الدولة مؤخرًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على حل أزمة المصانع المتوقفة نتيجة لتعثرها في سداد مديونياتها.

وشدد رئيس اللجنة، على أهمية مثل هذه الصناعات لما توفره من مصدر دخل لآلاف الأسر على مستوى الجمهورية إضافة إلى الحفاظ عليها كونها حرف تراثية ذات قيمة تاريخية هامة.

وفى مصر توجد عشرات الحرف اليدوية التي توارثت عبر الأجيال، من جيل إلى جيل، حاملة معها البصمة الوراثية للإبداع والجمال، للدقة والإتقان، ورغم أنها في طريقها للانقراض في ظل غزو «الميكنة» إلا أنها ما زالت علامة من علامات إبداع الإنسان بيديه، وقدرته على الخلق، ولله المثل الأعلى.