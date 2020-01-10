شكرا لقرائتكم خبر عن دور وكالة الشراكة من أجل التنمية فى دعم علاقات مصر بإفريقيا أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها المزمع عقده الاثنين القادم، دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم العلاقات المصرية الإفريقية، ويأتي اجتماع اللجنة في إطار متابعتها الدائمة لدور الوكالة الهام في دعم العلاقات المصرية الإفريقية، في مختلف المجالات.

جدير بالذكر، أنه ​تم إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الأول من يوليو 2014 بعد دمج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا" مع "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولوث والدول الإسلامية والمستقلة حديثًا" في هيئة جديدة.

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وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق الوكالة الجديدة في كلمته أمام قمة الإتحاد الإفريقي الثالثة والعشرين في مالابو (يونيو 2014).​

وحَدد قرار رئيس مجلس الوزراء مهام الوكالة في تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية والإسلامية، تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، والدول الم​تقدمة، والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار التعاون (جنوب/جنوب)، وكذا التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، والمساهمة في تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية.​

وتٌمَارس الوكالة نشاطها وفقًا لقواعد عمل وكالات المعونة التنموية في العالم، يُعد توفير كوادر تنموية للدول الإفريقية والإسلامية أحد أهداف الوكالة الرئيسية من خلال تنظيمها لبرامج بناء القدرات، وجدير بالذكر أنه على مدار عقود، ساهمت وزارة الخارجية المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية عَبر نقل وتبادل المعرفة، والمهارات، والخبرات لأن رخاء أفريقيا يظل هدفًا أساسيًا للحكومة المصرية.