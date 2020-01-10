أسعار الذهب تواصل التراجع بمصر.. والجرام يخسر 18 جنيها في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تصوير - علاء أحمد:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها لليوم الثاني خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يناير 2019، وخسر جرام الذهب عيار 21 نحو 18 جنيها خلال يومين فقط.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم الجمعة إلى نحو 688 جنيها مقابل 706 جنيهات الأربعاء الماضي.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 589 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 786 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب إلى 5504 جنيها.

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وكانت أسعار الذهب في مصر قفزت في تعاملات بداية الأسبوع الماضي، نتيجة زيادة أسعار خام الذهب عالميا مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والنزاع بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها عادت للتراجع بعد هدوؤ الأجواء السياسية.

وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% إلى 1550.66 دولار للأوقية.

وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عندما سجلت 1539.78 دولار أمس الخميس، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1551.60 دولار، بحسب الوكالة.