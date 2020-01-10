حاول استخراج تأشيرة بمستندات مزورة.. ضبط طبيب بشري بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على طبيبي بشري بمنطقة الرمل حاول الحصول على تأشيرة لإحدى الدول العربية باستخدام مستندات مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا يفيد تقدم طبيب بشرى، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، إلى الجهات المعنية للتصديق على 3 شهادات خبرة تفيد سابقة عمله بقسم النساء والتوليد ببعض المستشفيات على خلاف الحقيقة، وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

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وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المذكور واعترف بارتكابه الواقعة وحصوله على تلك الشهادات المزورة من أحد الأشخاص - جارى تحديده وضبطه- مقابل 1500 جنيه للشهادة الواحدة.

وأضاف المتهم في التحقيقات أن حاول تقديم الشهادات لسفارة إحدى الدول العربية للحصول بموجبها على تأشيرة ليتمكن من الحصول على فرصة عمل بها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.