فحص 2500 شخص ضمن قافلة طبية مجانية في دمياط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2500 شخص ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد.

وأكدت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن الفعالية جاءت استكمالًا لسلسلة القوافل التي تنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها.

وأشارت إلى أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل 62 حالة إلى المستشفيات للعلاج.