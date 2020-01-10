"فرشة شاي" تُنهي حياة عاطل برش خرطوش أسفل دائري الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا من عامل وزوجة شقيقه، وقدما تقريرا طبيا من إحدى المستشفيات بوصول شقيق الأول وزوج الثانية "عاطل" له معلومات جنائية مسجلة للمستشفى مُصابا برش خرطوش بالساق والبطن وتوفى متأثراً بإصابته، وما قرراه أن المجنى عليه أبلغهما قبل وفاته أن مُحدث إصابته (عاطل - مُقيم بفيصل) خلال مشاجرة بينهما لخلاف على فرش مشروبات كائنة أسفل الدائري بمنطقة المطبعة وهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما: مالك فرش مشروبات، محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في جناية تزوير وحداد لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم هشام بهجت وكيل فرقة الهرم والمقدم محمد الصغير رئيس المباحث من ضبطهما، واعترفا بارتكابهما الواقعة.

قرر أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه حول أولوية بيع المشروبات فاستعان بالآخر للتعد عليه بالضرب ، وبتاريخ الواقعة حدثت مشاجرة أطلق أحدهما عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته، فأحدث إصابته المجنى عليه التي أودت بحياته، وأرشدا عن السلاح المستخدم.