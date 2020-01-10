مالي / إصابة 18 من القبعات الزرق ومدنيين اثنين في هجوم على معسكر

وكالات- أصيب اليوم الخميس 9 جانفي 2020 ، 18 عنصرا من القبعات الزرق ومدنيان اثنان في هجوم بقذائف الهاون استهدف معسكرا للجيش في شمال شرق مالي الذي يشهد أعمال عنف وتحركات جهاديين، كما أعلنت الامم المتحدة.
وتشير "الحصيلة الأوليَة" إلى إصابة 18 من القبعات الزرق ومدنيين اثنين، وفق ما أفاد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" أوليفيي سالغادو، وكالة فرانس برس.
وورد في تقرير داخلي للأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة فرانس برس ان 15 قذيفة هاون سقطت "داخل وفي محيط" معسكر تيساليت في منطقة كيدال قرب الحدود الجزائرية. ووفق التقرير نفسه، لجأ طاقم المعسكر الى حامية.
ويستضيف "المعسكر الكبير" في تيساليت كتيبة تشادية تابعة للأمم المتحدة، وقوات فرنسيَة تتبع عملية "برخان" وعسكريين ماليين.
وأصيب المدنيان وهما ماليان، في القسم الفرنسي من المعسكر، وفق الوثيقة الداخلية للأمم المتحدة.
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