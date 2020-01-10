وزير الدفاع الروسي: موسكو ساعدت فى تحسين الحياة السلمية بسوريا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن إجراءات مجموعة القوات الروسية في سوريا ساهمت في تحسن الحياة السلمية في سوريا.

أضاف - في تصريح له اليوم الجمعة - أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الزيارة التي قام بها إلى سوريا،

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تقدم بالشكر للقوات الروسية على الحرب ضد الإرهاب الدولي وعلى الحياة السلمية في سوريا التي تتحسن تدريجيًا والتي تم ملاحظتها خلال المباحثات مع الجانب السوري.