درجة الحرارة في الطائف بالسعودية 3 تحت الصفر

سجلت المملكة العربية السعودية، بدءًا من اليوم الجمعة، أقل درجة حرارة، بحسب توقعات خبراء الأرصاد.
يتوقع خبير الطقس، صالح الشيخي، أن تكون درجة الحرارة في الطائف 3 تحت الصفر، لتسجل أقل درجة في تاريخ المملكة.
وقال الشيخي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أدنى درجات الحرارة التي ستسجّلها
كالتالي: مكة المكرمة 11 درجة مئوية، وجدة 15 درجة، والطائف درجة واحدة، والهدا 1 تحت الصفر، والشفا وهي الأدنى على مستوى مكة بـ 3 درجات تحت الصفر".
وتابع: "توقعات درجات الحرارة ليوم الغد فجر الجمعة 10 يناير -بمشيئة الله- على مكة المكرمة ومحيطها
وأردف: "في رابغ ستبلغ درجة الحرارة 12 درجة مئوية، وفي الليث تسجل 16 درجة، وجاءت القنفذة الأعلى بين محافظات مكة بـ17 درجة مئوية".
تستمر درجات الحرارة بين مد وجزر لباقي أيام الأسبوع، وتبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت.
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