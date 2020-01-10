درجة الحرارة في الطائف بالسعودية 3 تحت الصفر

سجلت المملكة العربية السعودية، بدءًا من اليوم الجمعة، أقل درجة حرارة، بحسب توقعات خبراء الأرصاد.



يتوقع خبير الطقس، صالح الشيخي، أن تكون درجة الحرارة في الطائف 3 تحت الصفر، لتسجل أقل درجة في تاريخ المملكة.

وقال الشيخي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أدنى درجات الحرارة التي ستسجّلها

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مكة المكرمة ومحافظاتها، بدءاً من فجر غدٍ الجمعة والسبت، ودرجة الحرارة في الطائف تحت الصفر، تبلغ ثلاث درجات تحت الصفر لمنطقة الشفا".



وتابع: "توقعات درجات الحرارة ليوم الغد فجر الجمعة 10 يناير -بمشيئة الله- على مكة المكرمة ومحيطها

كالتالي: مكة المكرمة 11 درجة مئوية، وجدة 15 درجة، والطائف درجة واحدة، والهدا 1 تحت الصفر، والشفا وهي الأدنى على مستوى مكة بـ 3 درجات تحت الصفر".



وأردف: "في رابغ ستبلغ درجة الحرارة 12 درجة مئوية، وفي الليث تسجل 16 درجة، وجاءت القنفذة الأعلى بين محافظات مكة بـ17 درجة مئوية".



تستمر درجات الحرارة بين مد وجزر لباقي أيام الأسبوع، وتبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت.