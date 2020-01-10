كاتب لبناني: أردوغان يرسل ميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا

أكد الكاتب الصحفي اللبناني، يحيى أحمد الكعكي، أن إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات عسكرية وميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا، يأتي في سياق مؤامرة تستهدف إضعاف مصر، وفرض أردوغان لنفسه والمساومة للحصول على ما يريده من غاز البحر المتوسط.

أشار الكاتب - في مقال بعنوان (ليبيا لليبيين) بصحيفة الشرق اللبنانية في عددها الصادر اليوم الجمعة - إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود السياسية، خصوصا من جانب مصر لمواجهة تداعيات الموقف سعيا لاحتواء الأوضاع في ليبيا في إطار تسوية سياسية

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شاملة، فإن الرئيس التركي يعمل على تقويض تلك الجهود، عبر إرسال قواته العسكرية وفلول تنظيمي الإخوان وداعش الإرهابيين المهزومين في سوريا.



وقال إن أردوغان بهذه التصرفات العدوانية أجاب عن السؤال الذي كان مطروحًا على المستوى الدولي ككل، والمتمثل في: "إلى أين سيذهب الدواعش وغيرهم بعد حالة الهدوء والاستقرار في سوريا؟"، لافتًا إلى أن الخطة التآمرية التي ينفذها الرئيس التركي تحظى بتمويل كبير من قطر ويشارك في تنفيذها تنظيم

الإخوان الإرهابي.



وشدد على أن أردوغان بإرساله قوات غازية يسعى إلى احتلال ليبيا لينشر العنف والفوضى فيها كما فعل في سوريا، للضغط على دول الجوار الأفريقية والأوروبية، خصوصًا مصر وقبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا، مؤكدًا أن ليبيا ستبقى لليبيين بالرغم من التدخل التركي الاستعماري.



وأشار إلى أن "المغامرة" التي أقدم عليها الرئيس التركي من بين أهدافها إيقاف مصر عن مسار النهوض الذي تشهده واستعادتها لقدرتها على مستوى الداخل ودورها الريادي الإقليمي والدولي، الذي نجحت في تحقيقه بالرغم من المعادلات الصعبة والمعقدة والمتشابكة كافة التي تسيطر على منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أنه يسعى إلى مد نفوذ تركيا من بوابة الشمال العربي الأفريقي ومنها إلى عمق القارة.