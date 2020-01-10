السيستاني: العراقيون ليس لهم دخل في الصراعات الخارجية

قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، إن العراقيين ليس لهم دخل في الصراعات الداخلية والخارجية ويُريدون سيادة بلدهم.
وذكر في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء أنه "في أوقات المحن والشدائد تمس الحاجة الى التعاون والتكاتف، ولا يتحقق ذلك الا مع استعداد جميع الاطراف للتخلي ولو عن جزء من مصالحهم الذاتية وترجيح المصالح العامة عليها".
أضاف أن "التعامل بأسلوب المغالبة من قبل الاطراف المختلفة التي يملك
وأشار إلى أن "ما وقع في الايام الاخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية في حماية البلد وأهله من تلك الاعتداءات والانتهاكات هو جزء من تداعيات الازمة الراهنة، والمطلوب من الجميع أن يفكروا ملياً فيما يمكن أن تؤول اليه الاوضاع اذا لم يتم وضع حد لها بسبب الاصرار على بعض المواقف ورفض التزحزح عنها".
وتابع "من المتوقع أن يؤدي ذلك الى تفاقم المشاكل في مختلف جوانبها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يفسح المجال للآخرين بمزيد من التدخل في شؤون البلد وانتهاز الفرصة لتحقيق مطامعهم فيه".
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