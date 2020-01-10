مقتل وإصابة 11 شخصًا جراء انقلاب حافلة بباكستان

لقي شخصان حتفهما وأصيب تسعة آخرون إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم اليوم (الجمعة) في منطقة "لا سبيلا" بإقليم "بلوشستان" الباكستاني. "بلوشستان" الباكستاني. ذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة حيث كانت الحافلة في طريقها من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "كويتا"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

الزائدة حيث كانت الحافلة في طريقها من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "كويتا"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

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