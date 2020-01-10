رئيس وزراء إستراليا: سقوط الطائرة الأوكرانية لا يعد عملًا مقصودًا

قال رئيس الوزراء الإسترالي "سكوت موريسون"، اليوم الجمعة، إن سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران لا يعد عملًا مقصودًا.

ووصف "موريسون" - في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية - حادث الطائرة الأوكرانية بـ"الفظيع"، مشيرًا

إلى أن بلاده ستقدم أي دعم ممكن.

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ودعا موريسون إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث بما في ذلك بذل الجهود من أجل الحصول على تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة.

يشار إلى أن الطائرة الأوكرانية وهي من طراز "بوينج 737" كانت تقل أكثر من 170 شخصًا، إضافة إلى أفراد طاقمها عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني الدولي، بالقرب من العاصمة الإيرانية (طهران) أمس الأول الأربعاء بسبب مشاكل فنية، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية.