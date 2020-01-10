المفوضية الأوروبية تحذر من مخاطر الأوضاع الراهنة بالعراق

حذر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، من مخاطر الأوضاع الراهنة في العراق، داعيًا إلى ضرورة نزع فتيل الأزمة بأسرع وقت ممكن.

وقال بوريل - في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبدالمهدي،

بحسب بيان لمكتب عبدالمهدي، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا استثنائيا لمناقشة الوضع في العراق، ومن المرتقب أن يصدر الوزراء بيانًا موحدًا يؤكد دعم وحدة وسيادة العراق".. مضيفًا أنه جرى خلال الاتصال بحث الأزمة الحالية وسبل التعاون لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد.



من جانبه أكد عبد المهدي، أن التوتر الذي تعيشه المنطقة لا يخدم الأمن والاستقرار، ويجب بذل أقصى الجهود لتجنيب المنطقة والعالم مخاطر الحرب، مشيرًا إلى تمسك الحكومة العراقية بقرار انسحاب القوات الاجنبية لحفظ أمن واستقرار البلاد وسيادتها الوطنية.