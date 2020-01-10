ترامب يبعث رسالة تهنئة لزعيم كوريا الشمالية في عيد ميلاده

قال تشونج إيوي يونج مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب بعث رسالة تهنئة إلى كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية بمناسبة عيد ميلاده.

وذكر تشونج، الذي اجتمع مع ترامب في واشنطن هذا الأسبوع، للصحفيين أن الرئيس الأميركي أعطاه رسالة ليرسلها إلى كوريا الشمالية مضيفاً أنه سلمها أمس الخميس.

وقال بعد عودته إلى كوريا الجنوبية "اليوم الذي اجتمعنا به كان يوافق عيد ميلاد كيم جونج أون وتذكر الرئيس ترامب ذلك وطلب مني أن أسلم الرسالة".

ويعتقد أن يوم مولد كيم هو الثامن من يناير على الرغم من أن نظامه الكتوم لم يؤكد هذا الموعد أبداً. وعمر زعيم كوريا الشمالية 36 عاماً وفقاً لسجلات الحكومة الأميركية.

ولم يذكر تشونج إن كانت الرسالة مكتوبة أو إن كانت تحوي أي شيء آخر بخلاف تهنئة عيد الميلاد.