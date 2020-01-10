قال تشونج إيوي يونج مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب بعث رسالة تهنئة إلى كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية بمناسبة عيد ميلاده.
وذكر تشونج، الذي اجتمع مع ترامب في واشنطن هذا الأسبوع، للصحفيين أن الرئيس الأميركي أعطاه رسالة ليرسلها إلى كوريا الشمالية مضيفاً أنه سلمها أمس الخميس.
وقال بعد عودته إلى كوريا الجنوبية "اليوم الذي اجتمعنا به كان يوافق عيد ميلاد كيم جونج أون وتذكر الرئيس ترامب ذلك وطلب مني أن أسلم الرسالة".
ويعتقد أن يوم مولد كيم هو الثامن من يناير على الرغم من أن نظامه الكتوم لم يؤكد هذا الموعد أبداً. وعمر زعيم كوريا الشمالية 36 عاماً وفقاً لسجلات الحكومة الأميركية.
ولم يذكر تشونج إن كانت الرسالة مكتوبة أو إن كانت تحوي أي شيء آخر بخلاف تهنئة عيد الميلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يبعث رسالة تهنئة لزعيم كوريا الشمالية في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.