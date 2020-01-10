خروج مئات العراقيين في الاحتجاجات التي دخلت يومها المئة

أفاد متظاهر عراقي، اليوم الجمعة، أن المئات من المتظاهرين بدأوا، صباح اليوم الجمعة، بالتوافد إلى ساحة التحرير للمشاركة في الاحتجاجات التي دخلت يومها 100 لتاكيد المطالب الثابتة بتشكيل حكومة جديدة وإصلاح العملية السياسية.

وقال المتظاهر محسن جاسم في اتصال هاتفي"منذ ساعات الصباح الأولى توافد المئات من الأشخاص، اكتظت بهم شوارع السعدون والنضال والطريق المؤدية إلى مدينة الصدر وهم يحملون أعلام العراق للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية الكبرى في ساحة التحرير

وأضاف أن "الشعارات المتفق عليها في ساحة التحرير هي المطالبة بتشكيل حكومة عراقية من المستقلين وإصلاح العملية السياسية ورفض التدخل في الشأن العراقي وإبعاد العراق عن الصراع بين إيران وأميركا واحترام سيادة العراق ورفع علم العراق فقط ".ّ

وأوضح "خيم التظاهر في ساحة التحرير منذ 100يوماً تكتظ بالمتظاهرين ولا يمكن بأي حال من الأحول مغادرة الساحة قبل أن تتحقق مطالبنا التي سقط من أجلها نحو 500 متظاهراً منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي وحتى الآن".

ونشرت السلطات العراقية قوات إضافية لتأمين وصول المتظاهرين إلى ساحة التظاهر فضلاً عن قوات أخرى في الشوارع والساحات العامة تحسباً لأي طارئ