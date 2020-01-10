كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 8 عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي العراقي في غارات على البوكمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، قتل 8 مقاتلين على الأقل من ميليشيات الحشد الشعبي العراقي جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة ليل الخميس الجمعة على مواقع تابعة للميليشيات الموالية لإيران في شرق سوريا قرب الحدود العراقية.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن "طائرات مجهولة استهدفت مستودعات وآليات لميليشيا الحشد الشعبي في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور، محدثة انفجارات عدة".

وأسفر القصف عن مقتل "8 مقاتلين عراقيين على الأقل"، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح، وفق المرصد.

Advertisements

ونفى متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أن تكون قواته قد شنّت أي ضربات في المنطقة، ومنذ الأربعاء، تعرضت 3 قرى على الأقل في ريف البوكمال، لضربات شنتها طائرات مسيّرة مجهولة الهوية ولم توقع خسائر بشرية، وفق المرصد.

وتتنشر في ريف البوكمال مجموعات شيعية مسلحة موالية لطهران، التي تتمتع بنفوذ كبير داخل مؤسسة الحشد الشعبي والفصائل المنضوية تحت لوائها.

وتعرضت فصائل الحشد لصفعة قوية مع مقتل نائب رئيس هيئتها أبو مهدي المهندس، الذي كان يُعد رجل طهران الأول في العراق، إلى جانب الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني، بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الحالي.

وكان "سليماني"، يعدّ مهندس السياسة الإيرانية في دول المنطقة لا سيما العراق وسوريا، وتقاتل المجموعات الموالية لإيران في سوريا إلى جانب قوات النظام.