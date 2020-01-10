كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بعدم السفر إطلاقاً إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصحت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، رعاياها بعدم السفر إلى إيران وبعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها، وفقاً لتحذير سفر صدر على موقع الحكومة البريطانية.

وجاء التحذير بعد تقارير أشارت إلى أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران سقطت بضربة صاروخية إيرانية.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب "نظراً لكتلة المعلومات التي تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيراني أرض/جو، ونظراً لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران".

وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية، "وننصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها".

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وتابع "هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث".