كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || الكويت ترفع حالة الاستعداد العسكري والأمني إلى المستوى "3"

رفعت قوات الجيش والحرس الوطني في الكويت حالة الاستعداد إلى المستوى (3)، وهي الاستنفار والاستعداد المتكامل للقوات، بعد تزايد وتيرة الأحداث بالعراق، وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران تدعوا خبراء من "بوينج" للمشاركة في تحقيقات الطائرة الأوكرانية