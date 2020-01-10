“كلاسيكو” الشمال.. “الماط” يطرح تذاكر المباراة ويخصص 500 تذكرة لجمهور اتحاد طنجة

طرحت إدارة فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم تذاكر مباراة “كلاسيكو” الشمال، التي ستجمع فريقها بضيفه اتحاد طنجة، غدا السبت، لحساب مباريات الأسبوع الثاني عشر من البطولة الاحترافية.

وأعلن الحساب الرسمي للمغرب التطواني عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن تذاكر هذا اللقاء المنتظر، ستكون متوفرة في المتجر الرسمي للفريق، بدءا من صباح اليوم الجمعة، وذلك من أجل تفادي الازدحام، الذي تعرفه نقطة البيع يوم المواجهة.

وخصص “الماط” 500 تذكرة لجمهور اتحاد طنجة، وفقا للدوريات الصادرة عن الجامعة الملكية للعبة، التي تنص على تخصيص عدد محدد من التذاكر لأنصار الفريق الزائر، علما أن تذاكر عشاق الاتحاد ستكون هي الأخرى متوفرة، صباح اليوم، وتحديدا بالمنطقة 4 بالمتجر الرسمي لـ”الحمامة البيضاء”.

وتكتسي مباراة المغرب الرياضي التطواني، واتحاد طنجة أهمية بالغة للطرفين، إذ من المنتظر أن تشهد حضورا جماهيريا غفيرا، على غرار ما عودت عليه لقاءات الفريقين جماهيرها في السنوات الأخيرة.

يذكر أن المغرب التطواني يحتل الرتبة الرابعة في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يأتي “فارس البوغاز” في المركز قبل الأخير بـ9 نقاط، مع مباراة ناقصة.