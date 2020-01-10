البكاري: الدولة أصبحت تحاكم الناس على نياتهم – فيديو

في إطار الوقفة، التي نظمتها مجموعة من الحقوقيين، مساء أمس الخميس، أمام البرلمان، من أجل دعم كل معتقلي الرأي، قال الناشط الحقوقي، خالد البكاري: “إننا لم نعد فقط أمام هجوم على حرية التعبير والرأي، بل أصبحت الدولة تحاكم الناس على نياتهم”.

وأضاف المتحدث نفسه: “تأتي هذه الوقفة في وقت يعرف هجوما كبيرا على الحريات، والحقوق، والمخزن يمارس فعليا ما يسميه بإعادة “الترابي” للمواطنين، الذين يعبرون عن استيائهم من قرارات سياسية أو إجراءات اقتصادية”.

وأكد البكاري أنه “إذا كان البعض يعتقد على أن هيبة الدولة تأتي من الخوف والترهيب، فنحن نقول اليوم بأن هيبة الدولة تأتي من تماهيها مع انتظارات الشعب، والإجابة عن المشاكل، التي يعانيها الشعب، وليس الهروب إلى الأمام بقبضة من حديد”.

وجاءت وقفة، أمس، بعد تلبية دعوة “اللجنة الوطنية من أجل حرية الصحافي عمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي، والدفاع عن حرية التعبير”، التي دعت إلى تنظيمها بعد الندوة، التي انعقدت في الصباح، والتي سلطت الضوء على كل معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين.