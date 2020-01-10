القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (23 عاما) بجروح في جريمة إطلاق نار، ظهر اليوم الجمعة، في حي الجليل بمدينة الناصرة. ووصفت جروح الشاب بأنها بين المتوسطة والطفيفة، على حد قول مصادر طبية.

ونقل الشاب إلى مستشفى الناصرة (الإنجليزي) لتلقي العلاج، بينما وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى مسرح الجريمة وشرعت بأعمال البحث عن الجناة والتحقيق.

يذكر أن هذه جريمة إطلاق النار الثانية في حي الجليل خلال الأسبوع الجاري، إذ أصيب، يوم الإثنين الماضي، رجل في الخمسينيات من عمره بجريمة إطلاق نار في الحي ذاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بالناصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.