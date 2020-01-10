رغم وقف إطلاق النار: النظام السوري يقصف إدلب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل قوات النظام السوري هجماتها على محافظة إدلب شمالي البلاد، رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار بالمنطقة.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق نار، بدأ الساعة 14:00(بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب السورية.

إلا أن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

وبعد قصفها أمس، مدينة معرة النعمان، وقرى معرشورين، وتلمنس، ومعرشمشة، بالصواريخ وقذائف أرض -أرض، واصلت قوات النظام اليوم الجمعة، قصف مدينة معرة النعمان، وقرية تلمنس.

كما أطلقت قوات النظام عمليات برية بهدف السيطرة على مزيد من القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي.

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والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، "مقتل 1460 مدنيا، من بينهم 417 طفلا و289 امرأة بسبب الأعمال العسكرية شمال غربي سورية في الفترة ما بين 29 نيسان/ أبريل 2019 إلى 5 كانون الثاني/ يناير 2020"، بحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك.

وأوضح دوغريك، أن " أكثر من 312 ألف شخص، ما يقرب من 80 بالمئة منهم من النساء والأطفال، تم تشريدهم منذ كانون الأول/ ديسمبر 2019 وحتى الآن، معظمهم من إدلب، متجهين شمالا، بعيدا عن القتال".

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

لكن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على ترسيخ "خفض التصعيد".