شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بنسبة ضئيلة ويستقر عند الـ 65 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، في المعاملات الآجلة بنسبة 0.03% ليصل إلى 65.35 دولاراً أمريكياً. كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 0.13% إلى 59.48 دولاراً أمريكياً.

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