القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدعات في حكومة الوفاق تعجل بانهيار المليشيات الانشقاقات تضرب صفوف حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس. صبري بركة القائم بالأعمال الليبي في العاصمة الغينية كوناكري يُعلن انشقاقه وأعضاء السفارة عن حكومة الوفاق التي استدعت الاستعمار التركي وأثارت غضب الشعب الليبي . وانضمت الكتيبة 604 مشاة المسؤولة عن تأمين مدينة سرت إلى صفوف الجيش الوطني الليبي وهاجمت تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا واصفة أعضاءه بـ"الخونة". يأتي ذلك بعد توقيع حكومة الوفاق وتركيا اتفاقيتين بحرية وأمنية لدعم مليشيات طرابلس ووقف تقدم الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس من الإرهابيين.

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