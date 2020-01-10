أسبوع أبوظبي للاستدامة جهود عالمية نحو مستقبل زاهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ عام 2008 شكلت العاصمة الإماراتية أبوظبي وجهة لرواد الاستدامة من مختلف أنحاء العالم من خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي شهد تطورا خلال السنوات الماضية ليصبح منصة عالمية تحفز على دفع عجلة التنمية المستدامة في العالم.
أسبوع أبوظبي للاستدامة يضم حاليا مجموعة من الفعاليات التي تستهدف فئات مختلفة وجهات متعددة وتشمل هذه الفعاليات الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي وقمة مستقبل الاستدامة ومعرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام وحفل توزيع جوائز جائزة زايد للاستدامة.
ويعمل الأسبوع من خلال مبادراته وفعالياته على تحفيز تبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بدفع عجلة التقدم البشري.
كما يوفر الأسبوع فعاليات مخصصة للمرأة والشباب وشرائح المجتمع الأخرى وذلك بهدف إشراك الجميع في دفع جهود الاستدامة نحو الأمام.
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