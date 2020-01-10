- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا: حفتر يؤكد استمرار العمليات العسكرية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
رحب المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، مساء الخميس بالدعوة التي وجهتها أنقرة وموسكو الأربعاء لوقف إطلاق النار، لكنه أكد في الوقت ذاته استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.
وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه أحمد المسماري، رحب حفتر بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الرامية إلى إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا". لكنه أعلن أن "استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها، حيث إن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس".
وفي إشارة إلى تركيا، اتهم حفتر "بعض الدول والحكومات" بتزويد القوات المتمركزة في طرابلس "بمعدات عسكرية وذخائر أسلحة مختلفة فضلا عن الطائرات الهجومية المسيرة، هذا بالإضافة إلى أن هذه الدول والحكومات تقوم بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين من جميع أنحاء العالم للقتال ضد القوات المسلحة والشعب الليبي".
ويشن حفتر الذي يتلقى على رأس "القوات المسلحة العربية الليبية"، هجوما منذ بداية نيسان/أبريل للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تدعم المليشيات الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا: حفتر يؤكد استمرار العمليات العسكرية في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.