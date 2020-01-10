تهجير أهالي «علم الروم» وتغيير تصميم العملة فئة الـ 10 جنيهات وانتشار «الجراد».. مجلس الوزراء ينفي 14 إشاعة في أسبوع (انفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو وإنفوجراف للتعليق على عدد من الموضوعات التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المركز الإعلاني إنه بناءاً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 3 حتى 10 يناير 2020):

ونفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما ترد حول تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة. كما نفى ما أثير حول حصر أصول الدولة إلكترونيًا تمهيدًا لبيعها.

ونفي المركز ايضاً ما انتشر حول إلغاء تطبيق نظام " الكتاب المفتوح" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى نفيه ما تم تداوله حول حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهريًا. كما نفي ما أثير حول عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمي.

ونفي المركز ايضاً ما تداول حول تكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد، ونفي ما تردد حول غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية.

ونفي المركز الإعلامي ما تردد حول انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية، ونفي ما أثير حول تغيير تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات. كما نفي ما تداول حول نقص العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق.

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير حول تهجير أهالي "علم الروم" بمطروح في إطار خطة تطوير المنطقة، كما نفى ما انتشر حول فرض ضريبة 150 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى، إضافة إلى ما تداول حول الإعلان عن تعيينات جديدة بوزارة الأوقاف.

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