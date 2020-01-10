السعودي رعى "الجمعة البيضاء" في بلدية صيدا لتوزيع ملابس شتوية مجانا

رعى رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​، إفتتاح هيئة الرعاية "الجمعة ​البيضاء​" في قاعة الحاج مصباح البزري الكبرى في القصر البلدي، والتي خصصتها لتوزيع ملابس ولوازم شتورية مجانا لنحو 2000 من العائلات الصيداوية المتعففة .

وشارك في إطلاق عملية التوزيع إلى المهندس السعودي، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في ​لبنان​ ​بسام حمود​، والمدير التنفيذي لمؤسسات الرعاية السيد باسم سعد، وعضوا هيئة الرعاية الحاج حسن أبوزيد والسيد غسان حنقير، وأعضاء المجلس البلدي السيد محمد القبرصلي والمهندس ​محمد البابا​ والأستاذ كامل كزبر، وقائد شرطة بلدية صيدا مفوض ثالث بدر قوام.

وأكد السعودي أن "ما يحصل هو احلى وأرقى شيىء يمكن أن يعمله الإنسان لأخيه الإنسان، فهذه المبادرة جاءت في وقتها لإدخال الدفء لأفراد العائلات في هذه ​الطقس​ المثلج . الله يبارك بجهود هيئة الرعاية والمتطوعين وكل المتبرعين الكرام . وكما رأينا فإن الناس مرتاحة وتستطيع أن تختار ما تحتاج من ملابس وأحذية وحتى هناك هدايا للأطفال ، فما أجمل أن تدخل الفرحة إلى قلوب الناس في هذه الأيام الصعبة".

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