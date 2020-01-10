شريفة: على حكومة تصريف الاعمال ان تقوم بواجبها خاصة بهذه الظروف

اعتبر المفتي الشيخ حسن شريفة ان "غياب المعالجات للازمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد غير مقبول فالمطلوب ان تقوم حكومة تصريف الاعمال بواجبها خاصة بهذه الظروف التي تحتاج الى عناية خاصة حيث لا بد من تجاوز الخلافات والانكباب للتفاهم على تشكيل حكومة انقاذية تحاكي وجع الناس وفي ظل تفاقم الازمات خاصة بعد تفلت سعر صرف ​الدولار​ والغلاء الفاحش الذي يحصل في الاسواق ، كذلك بدأنا نرى ازمات في ​الغاز​ و​المازوت​ اضافة الى الارباكات التي سببتها السياسات المصرفية".

واشار المفتي شريفة الى ان "الخلاف حول شكل ​الحكومة​ لا يعني المواطن، المواطن يحتاج الى عيشة كريمة بعيدة عن الاذلال ولذلك لم يعد يهمه شك الحكومة بقدر ما يهمه تشكيلها لتنشله مما هو فيه من واقع معيشي لا يحسد عليه".

وحول التدخل الخارجي والغطرسة الاميركية، قال: "ان ​اميركا​ ليست قوية حتى وان امتلكت ​السلاح​ ، بل ان التنازلات اللاهثة ورائها زاد من جبروتها الذي زاد معه عدائيتها لشعوبنا العربية والاسلامية ولذلك ندعو الى عدم تقديم الفرص لها من قبل البعض لتنكل بنا كما ندعو الى كلمة موحدة عربية والسلامية لمواجهتها واخراجها من منطقتنا ".