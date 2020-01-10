عقيص: الثورة أعادت لنا بعضا من الكرامة الشعبية والوطنية

لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "كانت الصورة النمطية عن اللبناني عند باقي الدول، وبخاصة العربية، انه شعب انتهازي، لا يثور على ظلمه، لا يبالي الا بمصلحته الشخصية ورفاهه، ولا يواجه بل يهرب الى حيث يجد راحته. أعادت لنا هذه ​الثورة​ بعضا من الكرامة الشعبية والوطنية، وكسرت تلك الصورة النمطية البشعة".

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