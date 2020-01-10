روكز: حكومة تصريف الاعمال غائبة ورئيسها سائح مستقيل من مسؤولياته

علّق النائب شامل روكز على ارتفاع سغر صرف ​الدولار​ إلى 2500 ليرة لبنانية، قائلا: "​حكومة​ تصريف الاعمال غائبة ورئيسها سائح مستقيل من مسؤولياته، حاكم ​المصرف المركزي​ يلمّع صورته بدل ان يلمع صورة البلد المالية، وفزلكته الجديدة: ​المصارف​ غير مجبرة على اعطاء الدولار للزبائن". واعتبر انه "رغم ذلك، الحل ما زال موجوداً، لكنه يتطلب ذهنية مختلفة".

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