الخطيب: محور المقاومة راس حربة في مواجهة الاستعمار العالمي الجديد

اكد نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ العلامة الشيخ علي الخطيب ان "محور ​المقاومة​ الذي ترعى مسيرته الجهادية ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية وصل الى مكانة عالية من القوة والعزيمة جعلته انموذجاً وراس حربة في مواجهة الاستعمار العالمي الجديد، وهو اثبت من جديد ان حقوقنا المشروعة وقضايانا المحقة وسيادة بلادنا وحرية شعوبنا ستبقى مصانة بفعل دماء شهدائنا وتضحيات مقاومينا وصمود شعوبنا. من هنا فان النصر سيكون حليف شعوبنا شريطة ان نتمسك بوحدتنا وحقوقنا ولا نفرط بتضحيات شهدائنا".

وراى ان "الرد الايراني على الجرائم الاميركية يثبتت من جديد قوة وعزيمة الجمهورية الاسلامية الايرانية وقدرة امكانياتها بما يرسخ الاعتماد عليها في مواجهة الغطرسة الاميركية والصهيونية بوصفها العامل الاساس في تحرير شعوبنا من الهيمنة الاستعمارية لاخضاع شعوبنا ونهب ثرواتنا".

ودعا القادة العرب الى "التعاون مع ايران والتخلص من الهواجس المصطعنة التي تنسجها ​الادارة الاميركية​ لتحويل الاشقاء الى اعداء، مؤكدا ان الاستمرار في هذا المسار يؤدي الى خسارة المنطقة لثرواتها و تغذية الفتن والنعرات المذهبية خدمة للمشروع الصهيو اميركي".