اعتصام أمام ديوان المحاسبة لعدم توقيع العقد بين الاتصالات وأوجيرو

نفذ عدد من المواطنين اعتصاما أمام مبنى ​ديوان المحاسبة​ في ​بيروت​ احتجاجا على عدم توقيع العقد بين ​وزارة الاتصالات​ و​اوجيرو​ وللمطالبة بتمرير العقود ​الجديدة​ بين شركتي الخليوي بمناقصات شفافة بعيدا من ​المحاصصة​".

واعتبر المحتجون أن اعتصامهم يثبت أن "ملف التجديد للشركتين تم رفضه لأنه غير قانوني بعد إيقاف الملف من قبل ​القضاة​"، داعين إلى "طرح العروض على دائرة المناقصات لتدرس بشفافية".

وأكدوا أن لديهم "إثباتات عن ​السرقات​ في ​قطاع الاتصالات​" وان اختيارهم الاعتصام امام مقر ديوان المحاسبة يعود "لخروج عقد التجديد من هذا المكان".