وجه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادكار طرابلسي​ بالتهنئة للمركز التربوي للبحوث والانماء على اطلاقه ورشة تطوير مناهج التعليم العام والتي سيتم وضعها قيد التطبيق في ​المدارس​ خلال اربعة سنوات.

وتقدّم طرابلسي بالشكر والتقدير لادارة المركز التربوي لتبنّيها اقتراحه لقانون يطالب فيه بادخال بعض التعديلات التي تتضمن مقتطفات ضرورية من مواد ​التعليم المهني​ ومواد تطبيقية اخرى ضمن مناهج التعليم في مرحلتي ​التعليم الاساسي​ والثانوي والذي في حال تحقيقه يمكن ان يُشكّل ثورة تعليمية حقيقية تساعد الطالب على اكتشاف المهن والحرف التي تناسبه وتهيئه للدخول الى سوق العمل.

وامل ان "يُصار الى اقرار اقتراح القانون المذكور الذي سبق وان تقدم به الى ​مجلس النواب​ خلال العام الحالي مما يشكل دعامة تشريعية للمركز التربوي في سعيه لتطوير المناهج التربوية بعد آخر تحديث كان المركز قد أجراه منذ ١٩٩٧".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي يهنىء مركز البحوث والانماء على اطلاقه ورشة تطوير مناهج التعليم العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.