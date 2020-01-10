النشرة: انحسار العاصفة في منطقة حاصبيا مع انخفاض بدرجات الحرارة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "العاصفة التي ضربت منطقة حاصبيا و​العرقوب​ على مدى اليومين الماضيين بدأت بالانحسار منذ ساعات الفجر الا أن موجة من الصقيع ما زالت تلف المنطقة ووصلت ​درجات الحرارة​ ليلا في المناطق الجبلية إلى ما دون الصفر"، مشيرا الى ان "جميع الطرقات في المنطقة سالكة أمام ​حركة السير​ باستثناء طريقي شبعا ​كفرشوبا​ وشعبا ​عين عطا​ السالكة للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية فقط".

هذا وتسببت ​الأمطار​ الغزيرة التي تساقطت خلال ​الساعات​ الماضية وما رافقها من سيول بانهيارات على جانبي الطرقات كما غمرت ​المياه​ الحقول الزراعية في سهول ​الماري​ ومرح الخيام والوزاني والحفاظ بها خسائر مادية وكذلك بالنسبة الخيم البلاستيكية.

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