أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وكشف المتورطين، ونتيجة للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد والتعقب، تمكنت دورية من ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ بتاريخ 2/1/2020 من توقيف في محلة ​حي السلم​، المدعو: ل. ح. (مواليد عام 1987، سوري) بجرم تهريب كمية من ​حبوب الكبتاغون​ عددها حوالي /4000/ حبة، جرى ضبطها بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩ من قبل جمارك ​المطار​، كانت موضبة داخل مادة البن ومعدة للتهريب إلى ​بريطانيا​"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالاشتراك مع آخرين بتهريب حبوب الكبتاغون داخل البن. أودع الموقوف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف شخص حاول تهريب حوالي 4000 حبّة كبتاغون الى بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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