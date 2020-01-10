الحكومة اليابانية تأمر بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

أمرت الحكومة ​اليابان​ية قوة الدفاع الذاتي البحرية بإرسال طائرات مدمرة ودورية إلى ​الشرق الأوسط​ في مهمة لجمع المعلومات.

وأوضحت وكالة الأنباء اليابانية أن "القرار الذي وافق عليه ​مجلس الوزراء​ في أواخر العام الماضي، يهدف إلى المساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية عبر المياه في المنطقة وسط الأعمال القتالية بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، على الرغم من أن المخاوف من نشوب صراع شامل قد بدأت تتراجع".

وأشارت وكالة "​رويترز​" للأنباء الى أن "وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، أمر بنشر ​سفينة​ حربية وطائرتي دورية من طراز بي-3 سي في الشرق الأوسط، لحماية ​السفن​ التي تجلب البضائع إلى اليابان".

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