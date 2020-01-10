الحكومة اليابانية تأمر بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

أمرت الحكومة اليابانية قوة الدفاع الذاتي البحرية بإرسال طائرات مدمرة ودورية إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات.
وأوضحت وكالة الأنباء اليابانية أن "القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أواخر العام الماضي، يهدف إلى المساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية عبر المياه في المنطقة وسط الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن المخاوف من نشوب صراع شامل قد بدأت تتراجع".
وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء الى أن "وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، أمر بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز بي-3 سي في الشرق الأوسط، لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان".
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