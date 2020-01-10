ثلاثة مفقودين في اصطدام ناقلة نفط بسفينة لصيد السمك في البوسفور

أعلن ​خفر السواحل التركي​ أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن ​سفينة​ صيد تركية فقدوا بعد اصطدام سفينتهم الجمعة ب​ناقلة نفط​ ترفع العلم الروسي في البوسفور في ​اسطنبول​، موضحا أن الحادث وثع فجرا قبالة سواحل ساريير بشمال اسطنبول.

وذكر خفر السواحل في بيان أن سفينة ​الصيد​ غرقت بعد الاصطدام لكن أجهزة الإغاثة تمكنت من إنقاذ ثلاثة من الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها وعمليات البحث تتواصل للعثور على الثلاثة الآخرين.