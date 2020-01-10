ثلاثة مفقودين في اصطدام ناقلة نفط بسفينة لصيد السمك في البوسفور

أعلن خفر السواحل التركي أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن سفينة صيد تركية فقدوا بعد اصطدام سفينتهم الجمعة بناقلة نفط ترفع العلم الروسي في البوسفور في اسطنبول، موضحا أن الحادث وثع فجرا قبالة سواحل ساريير بشمال اسطنبول.
وذكر خفر السواحل في بيان أن سفينة الصيد غرقت بعد الاصطدام لكن أجهزة الإغاثة تمكنت من إنقاذ ثلاثة من الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها وعمليات البحث تتواصل للعثور على الثلاثة الآخرين.
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