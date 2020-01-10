السيستاني: الأحداث الأخيرة انتهاكات خطيرة لسيادة العراق

شدد المرجعية العراقية علي السيستاني على أنه "يجب على الجميع التخلي عن جزء من مصالحهم وتغليب مصلحة البلاد"، معتبرا أن "محاولة البعض فرض رؤيتهم على الباقين يعمق الأزمة".
وأكد السيستاني أن "الأحداث الأخيرة انتهاكات خطيرة لسيادة العراق، والسلطة أظهرت ضعفا في تعاملها مع الاعتداءات الأخيرة على أرض العراق"، مشيرا الى أنه "على الجميع وضع حل للأزمة الحالية وفق خارطة الإصلاح"، جازما "أننا نريد للعراق أن يكون سيد نفسه ولا دور للغرباء في قراراته".
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