بسبب حرائق.. سلطات أستراليا تطلب من السكان مغادرة منازلهم

حثت السلطات الأسترالية، اليوم الجمعة، حوالي ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم حيث من المتوقع أن يؤجج ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح من حرائق الغابات المميتة عبر الساحل الشرقي.
ولقي 27 شخصا حتفهم ونزح الآلاف بسبب الحرائق الهائلة المشتعلة في أكثر من 25.5 مليون فدان، وهي مساحة بحجم كوريا الجنوبية.
ومع بدء ارتفاع درجات الحرارة، طلبت السلطات في ولاية فيكتوريا من السكان الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا.
ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة أجزاء من أستراليا اليوم الجمعة، ما يهدد بإشعال موسم حرائق الغابات التي دمرت بالفعل ما يقرب من 2000 منزل.
وما زال أكثر من 150 حريقا مستعرا في أنحاء البلاد وتخشى السلطات من أن يؤدي تحول للرياح باتجاه الجنوب في وقت لاحق اليوم إلى تأجيج النيران وتغيير اتجاه العديد من الحرائق.
وتفوق حرائق أستراليا حرائق كارثية أخرى في أنحاء العالم. وما زالت حرائق شهدتها كاليفورنيا والبرازيل وإندونيسيا سنة 2019 تمثل مجتمعة أقل من نصف المنطقة المحترقة في أستراليا.
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