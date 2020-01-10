أمن طنجة يوقف شخصين مبحوث عنهما ويحجز في حوزتهما هيروينا وأقراصا مخدرة

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة، ليلة الخميس/ الجمعة، من توقيف شخصين مبحوث عنهما، وحجزت في حوزتهما 30 غراما من مخدر الهيروين، و20 قرصا مخدرا في أحد المنازل الموجودة في حي مسنانة.

وكشف مصدر أمني لـ”اليوم24″ أن العناصر الأمنية داهمت أحد المنازل، الموجود في حي مسنانة، بعد توصلها بمعلومات دقيقة، تفيد أن شخصين مبحوث عنهما يوجدان فيه، إذ انتقلت إلى عين المكان، وأوقفت المشتبه فيهما.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما تم الاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.