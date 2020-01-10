الـAMDH تدين مشاركة أستاذتين من إسرائيل في لقاء بمراكش وتصفه بالتطبيع

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مشاركة وفد إسرائيلي في فعليات النسخة الـ33، للكونغرس العالمي من أجل فعالية وتطوير المدارس، الذي تحتضنه مراكش من 6 إلى 10 يناير الحالي.

ووفق بيان توصل “اليوم24” بنسخة منه، فإن المنظمين “تعمدوا التستر على مشاركة الوفد الصهيوني، لكن الموقع الرسمي للمؤتمر نشر البرنامج العام للدورة، الذي يتضمن مداخلتين لأستاذين ممثلين عن الكيان الصهيوني” بتعبير البيان ذاته.

وعبر البيان نفسه عن امتعاضه من مشاركة الوفد الإسرائيلي، الذي “يتزامن مع تصعيد جامعات ومراكز البحث في أوربا، وأمريكا حملات ضد التطبيع”.

واتهمت الجمعية وزارة التربية والتعليم، والمركز المغربي للتربية المدنية، وهي الجهات المنظمة للكونغرس، بالتستر عن مشاركة هذا الوفد، وعدم الكشف عنها أمام الرأي العام، وهو الأمر الذي يكشف زيف الخطاب الحكومي، حسب ما جاء به البيان، داعية في السياق ذاته، إلى سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.